Yeliz Koc (28) hat offenbar einen Schlussstrich gezogen! In der vierten Folge seiner Reality-TV-Show Diese Ochsenknechts verriet ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30), dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass die Mutter seiner Tochter Snow und er wieder zueinanderfinden. Der Schauspieler betonte, dass er noch immer Hoffnung auf eine Reunion habe – auch zum Wohle ihres Kindes. Doch wie Yeliz nun andeutete, ist für sie ein Liebes-Comeback wohl ausgeschlossen...

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram fragte ein Fan die 28-Jährige, was sie von der Aussage ihres Kindsvaters hält. "Die Aufzeichnung war vor Kampf der Realitystars", stellte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin daraufhin klar. Da sie in der Sendung jemanden kennengelernt habe, sei Jimis Aussage nicht mehr relevant. Die TV-Bekanntheit kann sich aktuell offenbar nicht vorstellen, wieder eine Beziehung mit dem 30-Jährigen einzugehen.

Mit ihrer "Kampf der Realitystars"-Bekanntschaft spielte Yeliz offensichtlich auf Paco Herb an. Mit ihm zeigte die Schönheit sich in den vergangenen Wochen immer wieder turtelnd im Netz. Während ihres Aufenthalts in Thailand durfte der einstige Love Island-Gewinner auch schon ihre Tochter kennenlernen. Doch als Paar möchten sich die beiden bisher jedoch nicht bezeichnen. "Wir setzen uns keineswegs unter Druck und genießen die Zeit, die wir miteinander verbringen dürfen", erklärte Paco im Interview mit RTL.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit Yeliz Koc und ihrem Hund Luna

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

