Steckt hinter diesem Flirt etwas ganz anderes? Nachdem sich die Influencer Paco Herb und Yeliz Koc (28) bei den Kampf der Realitystars-Dreharbeiten kennengelernt hatten, zeigen sie sich ziemlich vertraut miteinander im Netz. In einem Interview erklärten sie auch bereits, dass sie die gemeinsame Zeit miteinander sehr genießen würden. Scheint so, als könnte sich daraus etwas Ernstes entwickeln. Oder will Yeliz vielleicht nur ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) eifersüchtig machen?

Das vermutet zumindest Nina Kristin (39), die mit den beiden an "Kampf der Realitystars" teilnahm und das Ganze daher wohl gut einschätzen kann. Ob Yeliz und Paco tatsächlich ein Paar sind, wisse sie nicht, wie sie im Promiflash-Interview auf der Fashionshow von Anja Gockel verriet. "Vielleicht will sie auch nur ihren Ex eifersüchtig machen", grinste das Ex-Playmate daraufhin. Auf die Frage, ob sie Yeliz so einschätzen würde, antwortete sie kurz und knapp: "Vielleicht."

Sollten Yeliz und Paco es aber ernst meinen, würde es Nina Kristin natürlich freuen. "Sie sehen sehr verliebt aus. Am Anfang habe ich es nicht so ganz geglaubt. Aber da es jetzt noch weitergeht, denke ich mir: ‘schönes Paar’", erzählte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Klingt ganz so, als hätten die beiden bereits während des Formats geflirtet. Dazu konnte Nina Kristin jedoch noch keine Auskunft geben. Es bleibt also spannend bis zur Ausstrahlung.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb

Getty Images Nina Kristin auf einer Party in Berlin im September 2009

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

