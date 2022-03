Was läuft hier wirklich? In letzter Zeit häufen sich die Spekulationen, dass Yeliz Koc (28) und Paco Herb weit mehr als nur gute Freunde sind. Nachdem die beiden sich im Netz immer wieder unverhohlen zusammen gezeigt hatten, bestätigten die Reality-TV-Bekanntheiten, dass sie einer Beziehung nicht gerade abgeneigt sind. Aktuell befänden sie sich in der Kennenlern-Phase und genössen die gemeinsame Zeit sehr. Jetzt kurbelte Yeliz die Gerüchte mit einem oberkörperfreien Bild von Paco weiter an.

In ihrer Instagram-Story postete Yeliz jetzt einen erneuten Beweis für die viele Zeit, die die beiden miteinander verbringen. Darauf sitzt Paco nämlich augenscheinlich nackt am Tisch und begutachtet einen Burrito in seinen Händen. "Hallo, ich bin Paco und ich esse immer nackt", schrieb das ehemalige Bachelor-Girl dazu und heizte so die Vermutungen über intime Zweisamkeiten mit dem Love Island-Gewinner natürlich noch weiter an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Yeliz Paco bei solchen mutmaßlich intimen Momenten zeigt. So konnte man auf Social Media bereits sehen, wie die beiden gemeinsam im Bett lagen. Dabei waren sie – zumindest auf dieser Aufnahme – zwar vollständig bekleidet, jedoch lagen die Beine der Kampf der Realitystars-Teilnehmer vertraut übereinander.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Paco Herb sitzt nackt am Tisch

Anzeige

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Paco Herb

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de