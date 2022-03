Harald Glööckler (56) hat noch nicht genug von Spinnen, Schlangen und Co.! Der Designer gehörte in diesem Jahr zum Cast des Dschungelcamps. In der TV-Show begeisterte der Prinz Pompöös vor allem mit Authentizität – und schaffte es so beinahe bis ins Finale. Im südafrikanischen Urwald ist der 56-Jährige offenbar auf den Geschmack gekommen: Denn wie Harald Promiflash verriet, zieht er möglicherweise bald ins nächste Dschungelcamp!

Im Zuge der Präsentation seiner Kollektion "Teuber by Harald Glööckler" plauderte der Wahlberliner mit Promiflash über seine Tropenzeit. Ganz offen erklärte er: "Für mich war es ein großes Erlebnis! Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, und inzwischen schwebt ja auch schon die Anfrage für das englische Dschungelcamp im Raum!" Schon mehrfach hätten die Produzenten der UK-Version ihn angefragt – nun liege erneut ein Angebot vor.

Im Dschungel hatte sich Harald ganz ungewohnt ungeschminkt und verletzlich gezeigt. Das sei von Anfang an sein Plan gewesen, wie der Modemacher gegenüber Promiflash zugab: "Das ist gut gelungen und hat den Menschen auch sehr gut gefallen."

Timm, Michael / Action Press Harald Glööckler in Berlin, März 2022

RTL Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

