Endlich steht fest, welche drei Stars sich ihren Platz im Dschungelcamp-Finale gesichert haben! Doch bevor die Entscheidung enthüllt wurde, zog die südafrikanische Männer-WG – nach dem Auszug der letzten Promidame Anouschka Renzi (57) – noch einmal gemeinsam in die Dschungelprüfung. Da jedoch nur drei Promis in die letzte Runde ziehen können, mussten dieses Mal zwei Kandidaten ihre Sachen packen: Kurz vorm Einzug in das große Finale traf es Peter Althof (66) und Harald Glööckler (56).

Mit Peter Althof und Harald Glööckler müssen heute zwei Kandidaten ihre Pritschen am Lagerfeuer räumen – und haben damit den Einzug in das Dschungel-Finale nur knapp verpasst. Auf Wunsch der Zuschauer bleiben Filip Pavlovic (27), Manuel Flickinger (33) und Eric Stehfest (32) weiter im Camp und haben in der morgigen Sendung die Chance, sich ihren Traum von der heiß begehrten Krone zu erfüllen.

Filip und Manuel haben sich auch die Promiflash-Leser für das Dschungelcamp-Finale 2022 gewünscht. Statt Eric, wurde vor allem mit Harald in der letzten Runde gerechnet. Laut einer Umfrage wird vor allem der Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic als heißester Anwärter auf den Thron gehandelt. Wer sich die Krone schlussendlich schnappt und mit dem Preisgeld von 100.000 Euro nach Hause fährt, wird sich zur morgigen Finalshow zeigen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Dschungelcamp, RTL Peter Althof, Dschungelcamp-Teilnehmer

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

