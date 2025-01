Nathalie Bleicher-Woth wandert aus Angst nach Dubai aus

Nathalie Bleicher-Woth (28) hat offenbar eine sehr schockierende Zeit hinter sich. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat kürzlich ihr Heimatland Deutschland hinter sich gelassen und ist nach Dubai ausgewandert. "Ich bin wirklich innerhalb von zwei oder drei Wochen ausgewandert", erklärt sie nun auf Instagram. Doch ganz freiwillig war der Umzug offenbar nicht – vielmehr hat die Influencerin keinen anderen Ausweg mehr gesehen und sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher gefühlt. "Meine Scheibe wurde eingeschlagen, ich habe nächtliche Anrufe bekommen. Es wurde bei mir nachts geklingelt. Ich habe Briefe bekommen", verrät sie nun im Netz. Dass sie einen kleinen Sohn hat, verstärkte die Angst nur zusätzlich: "Ich habe halt einfach wirklich nur noch in Angst gelebt, mit Liam. Also ich glaube, jede Mama kann sich da in mich hineinversetzen."

Die ganze Zeit über habe sie sich gefürchtet und kam auch nachts nicht mehr zur Ruhe: "Es war wirklich ein Albtraum für mich. Ich habe jede Nacht geweint. Ich war völlig am Ende." Zwar habe sie die Vorfälle bei der Polizei gemeldet – doch die Beamten konnten ihr laut eigener Aussage nicht helfen. "Es ist leider wirklich so, dass erst etwas sehr, sehr, sehr, sehr Schlimmes passieren muss, damit etwas wirklich passiert", erklärt sie weiter. Schließlich habe sie den Entschluss gefasst, das Land zu verlassen. Doch obwohl die Gründe für die Auswanderung sehr belastend sind, fühlt sich die Content Creatorin in ihrer neuen Heimat offenbar pudelwohl. "Die Menschen sind so nett, so freundlich, so kinderlieb. Das habe ich in Deutschland wirklich noch nie erlebt", schwärmt sie und betont, dass die hohen Sicherheitsstandards sie endlich wieder aufatmen lassen: "Es ist einfach so schön, keine Angst haben zu müssen."

Die große Sorge um ihr Wohlergehen hängt wohl auch damit zusammen, dass Nathalie ihren kleinen Sohn Liam beschützen will. Dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet, verkündete die damals 25-Jährige völlig überraschend im März 2022 im Netz. Damals schrieb sie zu einer Fotoreihe, auf der sie ihren kleinen Babybauch zeigte: "Hi Baby. Ich kann es kaum erwarten, dich zu treffen. Ich liebe dich schon so sehr." Im September erblickte Sohnemann Liam dann das Licht der Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und ihr Sohn Liam, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth und ihr Sohn Liam im November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige