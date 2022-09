Komplizierte Geburt: Nathalie Bleicher-Woth teilt Baby-Infos

Nathalie Bleicher-Woth (25) verrät ihren Fans erste Details! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin beunruhigte ihre Fans zuletzt: Denn nachdem sich die schwangere Beauty besorgt aus dem Kreißsaal gemeldet hatte, herrschte tagelang Funkstille. Dann ein erstes Lebenszeichen – bei einer komplizierten Geburt sei ihr Sohn auf der Intensivstation zur Welt gekommen. Jetzt legte Nathalie endlich nach: Sie versorgte ihre Fans mit allen Infos rund um ihr erstes Baby.

Auf Instagram teilte Nathalie nun nämlich gleich eine ganze Reihe an Bildern und Videos, die sie mit ihrem Kleinen zeigen. "Nichts lief wie geplant, es gab einige Komplikationen und nachdem mein Sohn dann doch endlich auf der Welt war, wurde er nach der ersten Nacht mit Blaulicht in eine Kinder-Intensivstation gefahren", schilderte sie die nervenaufreibenden ersten Tage. Außerdem verriet sie noch ein süßes Detail: den Namen ihres Sohnes: "Bitte schließt Liam in jedes Gebet ein!" Sein Zweitname lautet Jonah.

Auch die klassischen Baby-Infos lieferte Nathalie ihren Fans: Ihr Sohn kam am 4. September um kurz nach 19 Uhr zur Welt, war 51 Zentimeter groß und brachte stolze 3.620 Gramm auf die Waage. "Nur am Weinen. Habe keine Kraft mehr. So einen Schmerz habe ich noch nie erlebt", schilderte sie die Strapazen ihrer Niederkunft.

