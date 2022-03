Leo Suter (28) bringt die Herzen der Netflix-Zuschauer zum Schmelzen! Seit Ende Februar begeistert die neue Serie "Vikings: Valhalla" die User der Streamingplattform. Das Spin-off von "Vikings" spielt zum Ende der Wikingerzeit – und hat mit einer Menge Gewalt, Sex und Drama einiges in petto. Auch Hauptdarsteller Leo zeigt sich als Harald III. von Norwegen von seiner besten Seite. Doch wie tickt der Hottie eigentlich privat – ist Leo vergeben?

Ein süßes Lächeln, eine wilde Lockenmähne und ein stahlharter Body – der Brite kann sich in der neuen Show wirklich sehen lassen. Doch eine Frau konnte das Herz des 28-Jährigen bis dato noch nicht endgültig erobern: Laut seinem Instagram-Profil ist Leo Single, hält sein Privatleben jedoch auch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Stattdessen präsentiert sich der Londoner dort mit seinem Hund, am Filmset oder beim gemütlichen Bier im Pub.

"Vikings: Valhalla" hält sich seit Wochen in den Top Ten der Netflix-Charts. Neben Leo ist auch eine deutsche Schauspielerin in der Serie zu sehen: Laura Berlin, bekannt aus "Rubinrot" verkörpert Emma von der Normandie. Habt ihr "Vikings: Valhalla" schon gesehen? Nehmt an unserer Umfrage teil.

Anzeige

Getty Images Leo Suter, Schauspieler

Anzeige

Bernard Walsh/Netflix Leo Suter in "Vikings: Valhalla"

Anzeige

Bernard Walsh/Netflix Laura Berlin in "Vikings: Valhalla"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de