Für alle Bridgerton-Fans hat das Warten endlich ein Ende. Die erste Staffel der Serie wurde zu einem Megahit auf Netflix – nicht zuletzt natürlich wegen Hauptdarsteller Regé-Jean Page. Der ist zwar in den neuen Folgen nicht mehr dabei, viele Fans können den Start der neuen Staffel dennoch kaum abwarten – und lange müssen sie sich auch nicht mehr gedulden. Die zweite Staffel "Bridgerton" startet neben vielen anderen Film- und Serien-Highlights schon im März auf Netflix.

Wie Netflix selbst bekannt gab, wird Lady Whistledown am 25. März wieder die Geheimnisse der Londoner High Society aufdecken und damit alle "Bridgerton"-Fanherzen höherschlagen lassen. Serienfans kommen ab dem 9. März aber auch mit der finalen Staffel von "The Last Kingdom" auf ihre Kosten. Außerdem startet ab dem 4. März mit Queer Eye Germany zum ersten Mal eine deutsche Version der erfolgreichen Umstyling-Show. Wem das noch nicht genug Binge-Material ist, für den wartet Netflix im März unter anderem noch mit Shows wie "L.A.'s Finest", "Ein Teil von ihr", "Formula 1: Drive To Survive" oder "Transformers: BotBots" auf.

Für die meisten Film-Fans wird das größte Netflix-Highlight im März sicherlich "The Adam Project" sein. In dem starbesetzten Streifen mit Zoe Saldana (43), Mark Ruffalo (54) und Jennifer Garner (49) trifft Hauptdarsteller Ryan Reynolds (45) in der Vergangenheit auf sein jüngeres Ich. Außerdem veröffentlicht Netflix im März die Eigenproduktionen "Against The Ice" mit Nikolaj Coster-Waldau (51) und "Windfall" mit Jesse Plemons (33), Lily Collins (32) und Jason Segel (42).

Netflix Alexander Dreymon in "The Last Kingdom"

Thomas Schenk/Netflix Der "Queer Eye Germany"-Cast

Doane Gregory / Netflix Ryan Reynolds und Walker Scobell in "The Adam Project"

