Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) haben offenbar Lust auf einen Tapetenwechsel! Im vergangenen Jahr sorgten die Hollywoodstars für eine echte Überraschung: Die beiden gaben ihrer Liebe noch eine zweite Chance! Von 2002 bis 2004 waren sie schon einmal ein Paar. Beide sind seit ihrer Liebesreunion superhappy miteinander. Zuletzt gingen sie wohl zusammen auf Häuser-Suche und sind dabei offenbar fündig geworden: Ben und Jennifer sind nun stolze Besitzer eines Luxus-Anwesens!

Wie TMZ berichtete, unterschrieben die Sängerin und der Schauspieler einen Vertrag für ein schickes Grundstück in Bel Air – Gesamtpreis: schlappe 50 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 45 Millionen Euro)! Das gemeinsame Nobel-Domizil ist knapp 2000 Quadratmeter groß. Es verfügt also über reichlich Wohnraum – mit 10 Schlafzimmern und 17 Bädern. Zudem befinden sich in der Villa mehrere Küchen, ein Fitnessraum, ein riesiger Pool und sogar ein einladendes Heimkino! In ihrem neuen Zuhause können Ben und J.Lo ihre Zweisamkeit daher in vollen Zügen genießen.

Es scheint, als könnte es in ihrer Beziehung kaum besser laufen! Die beiden Turteltauben präsentieren ihr großes Glück regelmäßig in der Öffentlichkeit oder werden von Paparazzi bei süßen Rendezvous erwischt. Die "Ain't Your Mama"-Interpretin schwärmte im Interview mit Rolling Stone im Februar von ihrer Liebe: "Das ist etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Schönes, und wir sehen es nicht als selbstverständlich an."

