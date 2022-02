Jennifer Lopez (52) beweist mal wieder ihren Geschmack für Mode. Die Sängerin weiß genau, wie sie ihren Körper in Szene zu setzen hat und flasht ihre Fans gerne mit Hammer-Outfits. Selbst an einem gemütlichen Filmabend mit ihrem Freund Ben Affleck (49) im Kino zeigt die Schauspielerin ihren coolen Style: So schick zog J.Lo sich für ihre Date-Night mit Ben an!

Paparazzi erwischten das glückliche Paar am Samstagabend, als es gerade auf dem Weg ins Kino war. Jennifer trug dabei eine lockere schwarze Hose zu einem schwarzen Korsett, das sie über einem engen Rollkragenpullover anzog. Abgerundet wurde das mit ihrer stylishen Sonnenbrille, die perfekt zum Outfit passte! Ihr Liebster wählte hingegen einen eher gemütlicheren Look: Ben trug ein lässiges Karohemd zur dunklen Jeans und fiel damit nicht so sehr auf wie seine Freundin.

In letzter Zeit waren die beiden ziemlich oft unterwegs – vor allem die Promo für J.Los neuen Film Marry Me hielt das Paar ganz schön auf Trab. Doch auch wenn es stressig wurde, wich der Schauspieler nicht von ihrer Seite: Selbst nach einem harten Arbeitstag holte er seine Liebste vom Studio ab und verbrachte mit ihr den Feierabend.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "Marry Me"

MEGA Ben Affleck, Februar 2022

T.JACKSON / BACKGRID Jennifer Lopez und Ben Affleck, Februar 2022

