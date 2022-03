Daddy Yankee (45) widmet sich nun anderen Projekten. Seit Anfang der 90er Jahre ist der gebürtige Puerto Ricaner nun schon in der Musikbranche tätig. Seinen großen internationalen Durchbruch feierte er allerdings erst im Jahr 2004 mit dem Song "Gasolina". In seiner Heimat ist Ramón Luis Ayala Rodríguez, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, jedoch schon seit langem ein fester Bestandteil der Reggaeton-Szene. Jetzt gab Daddy Yankee bekannt, dass er seine Karriere an den Nagel hängt.

In einem Statement, das der 45-Jährige nun auf seiner offiziellen Webseite veröffentlichte, gab der "Despacito"-Interpret seinen musikalischen Ruhestand bekannt. "Diese Karriere, die sich zu einem Marathon entwickelt hat, erreicht nun endlich die Ziellinie", erzählte Daddy Yankee in dem kurzen Video, bevor er das Ende seiner Karriere verkündete. Dennoch müssen die Fans nicht traurig sein, denn zum Abschied hat der in San Juan geborene Musiker noch eine große Überraschung für alle seine Supporter parat.

Daddy Yankee verriet nämlich, dass er als krönenden Abschluss seiner Laufbahn sein erstes Studioalbum in 10 Jahren veröffentlichen wolle, das schon Ende der Woche erscheinen soll. Auch eine große Tournee durch die USA und Teile Südamerikas wolle er von August bis Dezember dieses Jahres noch ein letztes Mal machen. "Ich werde die 32 Jahre meiner Karriere mit diesem Sammelwerk, das den Titel 'Legendaddy' trägt, ausgiebig feiern", schloss der Rapper.

