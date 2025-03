Daddy Yankee verklagt seine Ex auf rund 230 Millionen Euro

Der puerto-ricanische Rapper Daddy Yankee (48) hat eine Klage in Höhe von rund 230 Millionen Euro gegen seine Noch-Ehefrau Mireddys González und deren Schwester Ayeicha González Castellanos eingereicht. Laut Los Angeles Times wirft er den beiden Frauen vor, Gelder aus den Konten seiner Firmen El Cartel Records und Los Cangris Inc. abgezogen und ihn als Entscheidungsträger ausgeschlossen zu haben. Die Klage, die am Dienstag, 4. März, beim Gericht eingereicht wurde, umfasst unter anderem Vertragsbruch, Verleumdung und finanzielle Misswirtschaft. Bereits im Dezember, inmitten der Scheidung nach 30 Jahren Ehe, behauptete Daddy Yankee, dass Mireddys ohne seine Genehmigung rund 80 Millionen Euro abgehoben habe, und reichte Klage ein.

Laut den Anklageschriften hätten die Schwestern versucht, Vermögenswerte in zweistelliger Millionenhöhe zu liquidieren, bevor diese laut Gerichtsbeschluss übergeben werden mussten. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass wichtige Firmendokumente gelöscht wurden und eingehende Tantiemen nicht rechtzeitig eingelöst wurden. Billboard berichtete, dass Mireddys zuvor als CEO und ihre Schwester als Sekretärin und Schatzmeisterin fungiert hatten. Daddy Yankee, der inzwischen wieder als Präsident der Unternehmen eingesetzt wurde, habe laut den Unterlagen erhebliche "administrative und finanzielle Unregelmäßigkeiten" entdeckt. Bevor Mireddys und Ayeicha ihre Positionen einnahmen, führte der Künstler die Plattenfirma seit ihrer Gründung 1997 selbst – erst nach der Heirat übernahm seine Noch-Ehefrau die Rolle der Geschäftsführerin.

Daddy Yankee, der mit bürgerlichem Namen Ramón Luis Ayala Rodríguez heißt, und Mireddys galten lange als eines der stabilsten Paare des Showbusiness. Gemeinsam haben sie zwei erwachsene Kinder, ihre Tochter Jesaaelys und ihren Sohn Jeremy. In früheren Interviews betonte der "Gasolina"-Rapper immer wieder, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Familie in seiner Karriere sei. Doch zuletzt verdichteten sich Berichte über Differenzen. Trotz der Spannungen erklärte Daddy Yankee in einem Instagram-Post im Dezember, dass er Mireddys' Entscheidung respektiere und die Familie weiterhin Vorrang habe: "Die gemeinsame Zeit war voller Segen, Werte und Liebe", schrieb er damals und hoffte offenbar auf ein friedliches Ende der Ehe.

