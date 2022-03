Endlich hat sich die Familie ausgesprochen! Im Dschungelcamp hatte der Schauspieler Eric Stehfest (32) gestanden, dass er bereits seit langer Zeit keinen Kontakt mehr zu seiner Mutter habe. Den beiden seien Dinge passiert, die nicht so einfach zu verdauen seien. Die TV-Show nutzte der GZSZ-Darsteller, um seiner Mutter ein Zeichen zu schicken: "Ich möchte ihr einfach ein Signal senden, damit wir wieder zueinanderfinden", hatte er damals gesagt. Und offenbar sind seine Worte erhört worden.

In seiner Instagram-Story erzählt Eric, dass er seine Mutter wieder getroffen habe. "Es war wundervoll, es war einfach was ganz Besonderes", wiederholt er immer wieder. Der 32-Jährige habe verstanden, dass seine Mama im Leben auch dem Weg der Liebe gefolgt sei. "Ihre Liebe hat eine eigene Form, genauso wie meine. Ich war nur immer der Meinung, sie beschützen zu müssen, damit ihr Herz nicht wieder gebrochen wird. Und ich habe dabei übersehen, dass ich sie nicht beschütze, sondern ihre Liebe anzweifle", reflektiert Eric sein Verhalten in der Vergangenheit. "Es fühlt sich so unfassbar toll an, dass ich endlich wieder zu Hause angekommen bin."

Seine Mutter und er hätten viele Jahre alleine gelebt und sich alleine durchgekämpft, erzählt Eric weiter. Dabei sei Eric extrem vom Weg abgekommen und verloren gewesen. "Aber man kann einen Weg zurückfinden. Das möchte ich euch zusenden", wendet der "Dschungelcamp"-Teilnehmer sich anschließend an seine Fans. "Es gibt die Hoffnung, dass man einen Weg zurückfindet und damit den Frieden zurück in die Familie holt", beendet Eric seine Erzählung. Damit scheinen Mutter und Sohn endlich wieder zueinandergefunden zu haben.

Anzeige

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022

Anzeige

TVNOW Liane Wetterney, die Mutter von Eric Stehfest

Anzeige

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de