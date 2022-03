Nazan Eckes (45) hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Vor wenigen Tagen teilte die Moderatorin ihrer Community die traurigen Neuigkeiten mit: Ihr geliebter Vater Necmettin Üngör ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Der Senior war zuvor an Alzheimer erkrankt. Bereits kurz nach seinem Tod teilte seine Tochter erste Worte im Netz – jetzt meldete sich Nazan mit einem ausführlicheren Post zum tragischen Verlust des Familienmitglieds!

"Mein Herz ist gebrochen… mein Vater hinterlässt eine Lücke, die niemand füllen kann", gab die RTL-Bekanntheit ganz offen via Instagram zu. Neben den rührenden Zeilen veröffentlichte Nazan auch eine Reihe von Schnappschüssen, die das Duo Seite an Seite zeigen. Nach dem Tod ihres Papas möchte die 45-Jährige positiv in die Zukunft blicken: "Aber das Merkwürdige ist, der Schmerz weicht langsam und macht Platz für wunderschöne Erinnerungen!"

Den Verstorbenen behält Nazan in bester Erinnerung. "Mein Dad war ein starker, stolzer, sturer Mann. Wir haben viel diskutiert und debattiert und das hat mich geformt, wie eine wilde Brandung über Jahre Felsen formt", schwärmte die Schönheit. Für Nazan bleibt ihr Vater immer unvergessen.

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes, Moderatorin

Instagram / nazaneckes Throwback-Bild von Nazan Eckes und ihrem Vater

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes mit ihrem Vater

