Darauf haben die Bachelor-Fans wochenlang hingefiebert: Dominik Stuckmann (30) hat eine Entscheidung getroffen! Nach einem emotionalen Halbfinale mit vielen Küssen und noch mehr Gefühlschaos schickte der hübsche IT-Projektmanager schließlich schweren Herzens Nele Wüstenberg (28) nach Hause – und wählte somit seine Favoritinnen Anna Rossow (33) und Jana-Maria Herz (30) in die Endrunde. Für beide Frauen hat er in den vergangenen Wochen Gefühle aufgebaut. Wie hat Dominik sich also im großen Bachelor-Finale entschieden? Hat er überhaupt eine Wahl getroffen?

Achtung, Spoiler! Wer noch nicht wissen will, wie "Der Bachelor" ausgeht, sollte ab hier nicht weiterlesen!

Während im TV gerade erst das Halbfinale ausgestrahlt wurde, ist das Finale bereits online auf RTL+ verfügbar: Der überforderte Dominik tut sich sehr schwer mit seinem Dilemma, vergibt am Ende aber doch seine letzte Rose – und zwar an Anna! "Ich liege abends im Bett und denke an dich. Lass mich dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe und dass ich mich freuen würde, wenn du diese allerletzte Rose annehmen würdest und mit mir ein neues Kapitel startest. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe", begründet der 30-Jährige seine Entscheidung. Die schöne Hamburgerin kann ihr Glück kaum fassen, lässt den Rosenkavalier aber nicht lange zappeln: "Ja, eintausend Mal ja! Ich habe mich auch in dich verliebt", verkündet Anna – was natürlich zu einem leidenschaftlichen Kuss führt...

Doch wie reagiert Jana-Maria auf die Abfuhr? Dominik erklärt der Unternehmerin: "Alles, was ich dir gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Meine Gefühle zu dir sind echt. Aber ich habe gemerkt, dass mein Herz sich für Anna entschieden hat und ich mich in Anna verliebt habe". Die Beauty ist sichtbar geschockt – und hakt direkt nach: "Ok, aber wieso hast du dann beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast?" Daraufhin muss der Bachelor einmal mehr betonen: "Ich habe mich in dich verknallt, aber meine Gefühle für Anna sind noch stärker." Am Ende verabschiedet Jana-Maria sich zwar ohne Tränen, aber dafür ziemlich wütend – und wünscht Dominik und Anna "viel Glück".

RTL Dominik Stuckmann, Bachelor 2022

RTL Dominik Stuckmann bei "Der Bachelor"

Der Bachelor, RTL Anna Rossow und Dominik Stuckmann bei ihrem Dreamdate

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz und Dominik Stuckmann auf ihrem Dreamdate

