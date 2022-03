Diese Entscheidung war wohl bislang die schwerste für Dominik Stuckmann (30). Der Bachelor geht langsam auf den Endspurt zu: Nur noch drei Damen stehen in der Nacht der Rosen vor dem TV-Junggesellen. Mit Jana-Maria Herz (30), Anna Rossow (33) und Nele Wüstenberg (28) hatte Dominik zuvor bei den jeweiligen Dreamdates romantische Zeit zu zweit verbracht, doch letztendlich musste er am Ende des Abends eine Liebesanwärterin nach Hause schicken. Welche beiden Damen bleiben übrig?

Die erste Rose, die Dominik an diesem Abend vergab, ging an Anna. Die 33-Jährige konnte ihn mit ihrer Ehrlichkeit überzeugen und ihm beim Einzeldate eine neue Facette von sich zeigen. Schlussendlich blieb noch eine Schnittblume übrig. "Bei dir kann ich mich fallen lassen und bei dir habe ich das Gefühl, mit dir etwas aufbauen zu können. Diese Rose geht an Jana-Maria", begründete der Bachelor seine Wahl. Demnach muss Nele die Show verlassen.

Nach seiner Entscheidung bat Dominik die 28-Jährige zum Gespräch und erklärte ihr, dass es ihm sehr schwergefallen sei. Vor allem die Tatsache, dass sich Nele ihm gegenüber nicht so sehr geöffnet hat, ließ den Unternehmer letzten Endes zweifeln. "Es ist auch generell mein Problem, dass ich mich nicht so schnell öffnen kann", rechtfertigte sich Nele, doch zeigte gleichzeitig Verständnis für Dominiks Wahl.

