Lavinia Celine Daiser zweifelt noch an Pablo Zabloniers Analysefähigkeiten. Die Münchnerin und der Schweizer hatten bei einem First Dates Hotel-Dinner Zeit, sich näher kennenzulernen. Richtig gefunkt hat es auf den ersten Blick zwar nicht – trotzdem möchte sich das Duo bei einem weiteren Date eine zweite Chance geben. Eins Sache gefiel Pablo an dem Model aber besonders gut: die Oberweite. Lavians Brüste haben seinem "fachkundigen" Test standgehalten. Aber wie steht die Singlelady zu dem Dekolleté-Check? Promiflash hat nachgefragt...

"Sehr interessante Analysestrategie – ob man von Fähigkeiten sprechen kann, wage ich zu bezweifeln", betonte die Blondine gegenüber Promiflash. Das bedeutet, so ganz überzeugt ist sie nicht davon, dass der 22-Jährige tatsächlich das nötige Know-how für eine aussagekräftige Analyse hat. Trotzdem ist die 24-Jährige etwas geschmeichelt. "Obwohl ich bei einer 'Po-Analyse' mehr punkten könnte, bin ich erleichtert, dass ich in seiner 'Oberweitenanalyse' nicht durchgefallen bin", witzelte sie.

Dass Pablo allerdings schon vorab sein Glück im TV versucht und um das Herz der Schweizer Bachelorette gekämpft hatte, ließ bei Lavinia Zweifel an seiner Aufrichtigkeit aufkommen. "Die Schweizer Ausgabe von 'Die Bachelorette' ist schon sehr trashig. [...] Ich habe vermutet, dass er bei 'First Dates Hotel' eher wieder das "Rampenlicht" und weniger die große Liebe sucht", gab sie zu. Obwohl der Motorrad-Fan ihr zudem etwas zu jung ist, steht das zweite Date noch an – aber warum? "Leider wird häufig zu voreilig entschieden, ob man jemanden attraktiv findet oder nicht", stellte Lavinia klar.

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidat Pablo

Anzeige

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Lavinia

Anzeige

Instagram / zablonius "First Dates Hotel"-Teilnehmer Pablo Zablonier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de