Pablo Zablonier ist davon überzeugt, dass die Frauen von ihm immer nur das Eine wollen. Im vergangenen Jahr kämpfte er bereits um das Herz der Schweizer Bachelorette Dina Rossi – allerdings ohne Erfolg. Nun hofft der 22-Jährige, in der Datingshow First Dates Hotel, seine Traumfrau doch noch kennenzulernen. Dabei scheint Pablo vor allem ein Merkmal an seinen Dating-Partnerinnen zu schätzen: die Brüste.

Und dieses Detail checkt er auch bei seinem Date Lavinia Celine Daiser ab: "Ich bin jetzt ehrlich: Ich hab auf ihre Brüste geguckt und die haben mir schon gefallen. Die sind da, nicht zu viel, nicht zu wenig, genauso wie das sein muss", gesteht Pablo. Und das mag bei dem Schweizer schon was heißen, denn er hat hohe Ansprüche an die Oberweite seiner potenziellen Freundin: "Meine Traumfrau muss eine gute Figur haben. Die Brüste dürfen nicht zu groß und nicht zu klein sein. Ein bisschen mehr als eine Handvoll und die müssen eine gute Konsistenz haben", verrät er.

Die 24-jährige Lavinia scheint ihn vorerst überzeugt zu haben – und das nicht nur mit ihrer Oberweite. Denn die beiden haben sich für ein zweites Date entschieden. Und das, obwohl die 24-Jährige erst Zweifel hatte aufgrund des Altersunterschieds und seiner Teilnahme bei der "Bachelorette". Werden die beiden trotzdem eine gemeinsame Zukunft haben? Stimmt ab!

Instagram / laviniaceline Lavinia, Kandidatin bei "First Dates Hotel"

Instagram / zablonius Pablo Zablonius, bekannt aus "First Dates Hotel"

Instagram / laviniaceline Lavinia von "First Dates Hotel"

