Kylie Jenner (24) hat sich für ihr Neugeborenes eine ganz besondere Geste einfallen lassen! Im Februar war es endlich so weit: Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit brachte ihr zweites Kind zur Welt. Rund einen Monat nach der Entbindung ihres Sohnes veröffentlichte die Beauty nun ein äußerst emotionales Video: In einem fast zehn-minütigen Clip teilte die 24-Jährige mehrere Throwback-Aufnahmen vom Schwangerschaftstest bis hin zum ersten Schrei ihres kleinen Jungen.

