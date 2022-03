Überraschende Verkündung von Kylie Jenner (24)! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit wurde Anfang Februar das zweite Mal Mutter. Zusammen mit On-Off-Freund Travis Scott (30) durfte sich die Unternehmerin über einen kleinen Jungen freuen. Am Montag überraschte Kylie ihre Fans nun mit einem niedlichen Schwanger-Rückblick in Videoform und erklärte kurz danach aus dem Nichts: Sie haben spontan den Vornamen ihres Sohnes Wolf geändert!

Als Kylie am 7. Februar auf Instagram geteilt hatte, dass ihr zweites Kind auf der Welt ist, hatte sich eigentlich schon auf einen Namen festgelegt. Doch nun postete die 24-Jährige überraschend, dass sie und Travis sich umentschieden haben: "Zu eurer Information: Unser Sohn heißt nicht mehr Wolf. Wir haben einfach gemerkt, dass es nicht zu ihm passt. Ich wollte euch das nur kurz mitteilen, weil ich überall den Namen Wolf lese", schrieb Kylie in ihrer Story. Welchen Namen der kleine Racker stattdessen trägt, ließ die Zweifachmama noch offen.

Das emotionale Video, das Kylie am Montag auf YouTube geteilt hatte, beinhaltete viele Grüße an ihren kleinen Sohn, noch bevor er geboren war. Ein Großteil des Clips hatten Kylie und ihre berühmte Familie auf ihrer Babyshower gedreht, die sie im vergangenen Dezember gefeiert hatten.

Kylie Jenner und Travis Scotts Baby

Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Travis Scott und Kylie Jenner

