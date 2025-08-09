Bauprojekt: Kylie Jenner investiert Megasumme in Olivenbäume

Kylie Jenner (27) lässt sich beim Bau ihrer luxuriösen Villa in Calabasas, Kalifornien, nicht lumpen und investiert in außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen. Cosmopolitan zufolge hat der Reality-TV-Star eine halbe Million US-Dollar für Olivenbäume ausgegeben, die strategisch rund um das Anwesen gepflanzt wurden, um ihre Privatsphäre zu schützen. Das Grundstück, auf dem das Traumhaus entsteht, hatte Kylie bereits 2020 für 15 Millionen Dollar (etwa 13 Millionen Euro) erworben. Seither wird an der gigantischen Immobilie gebaut, die neben einem Bunker und einer unterirdischen Garage für zwölf Autos auch 15 Schlafzimmer, einen großen Swimmingpool und einen Sportplatz umfassen soll.

Laut dem Experten Tony Mariotti von RubyHome Luxury Real Estate stellt der Bau eines derart gigantischen Hauses eine logistische Herausforderung dar. "Größere Häuser dauern einfach länger", erklärte Mariotti gegenüber The Sun. Besonders die unterirdische Garage sei ein komplexes Unterfangen, das zusätzlichen Zeitaufwand erfordere. Kylie, die in der Vergangenheit bereits mit Stalkern und aufdringlichen Fans zu kämpfen hatte, scheint bei ihrem neuen Zuhause keine Kompromisse eingehen zu wollen. Wann sie und ihre Kinder Stormi (7) und Aire (3) einziehen werden, ist jedoch noch unklar.

Abseits der Bauarbeiten an ihrem Anwesen wurde Kylie zuletzt gemeinsam mit ihrem Freund Timothée Chalamet (29) gesichtet. Das Paar verbrachte diesen Sommer Zeit miteinander in Saint-Tropez, bevor Timothée für die Dreharbeiten des dritten Dune-Teils nach Prag reiste. Seit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung hatten sich die beiden zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, wurden jedoch immer wieder gemeinsam bei Veranstaltungen gesehen – zuletzt posierten sie sogar zusammen auf dem roten Teppich. Das Leben scheinen die junge Unternehmerin und der Schauspieler jedenfalls in vollen Zügen zu genießen – sowohl auf luxuriösen Reisen als auch bei ihren jeweiligen Projekten.

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model und Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025