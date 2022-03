Wie geht es Lara nach ihrer Love Island-Pleite? Die Hamburgerin hatte in dem Kuppelformat eigentlich ein Auge auf den Saarländer Nico geworfen. Nachdem dieser sich vor dem Kennenlernen der neuen Kandidatinnen nicht bei ihr verabschiedet hatte, machte sie ihm eine heftige Ansage – und beförderte sich damit direkt ins Aus: Bei der Paarungszeremonie fiel seine Wahl auf Jennifer, wodurch Lara leer ausging und ihre Koffer packen musste. Hat sie den Rauswurf gut verkraftet?

Im Promiflash-Interview erzählte die 27-Jährige: "Ich bin schon leicht enttäuscht. Ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass die Reise so schnell für mich vorbei ist." Sie hätte einfach gerne noch mehr von sich gezeigt. "Leider war da einfach so viel Drama, so viel Stress gleich am Anfang, dass mir das so ein wenig genommen wurde." Dennoch könne sie verstehen, warum sich Nico für Jennifer und damit gegen sie entschieden habe: "Wir haben einen guten Start gehabt. Dann ging das runter und wurde immer schlimmer. Ich ärger mich auf jeden Fall sehr darüber, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil ich schon gemerkt habe, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt." Sie und Nico hätten einfach nicht zusammengepasst.

Im Nachhinein sei Lara dem 26-Jährigen aber überhaupt nicht böse. Sie freue sich sogar, dass es zwischen ihm und Jennifer gematcht hat. "Mir ging es eher darum, dass er mir das nicht klar kommuniziert hat, dass es zwischen uns nicht passt", fügte die Versicherungsangestellte hinzu.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Nico und Lara aus der aktuellen "Love Island"-Staffel 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Die erste "Love Island"-Paarungszeremonie 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Jessica und Lara bei "Love Island" 2022

