Natascha Ochsenknecht (57) meldet sich zum Zoff mit Yeliz Koc (28) zu Wort! Seit dem öffentlichen Rosenkrieg zwischen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und Jimi Blue Ochsenknecht (30) sind beide Parteien nicht gut aufeinander zu sprechen. Nachdem die Hannoveranerin behauptet hatte, dass ihre Schwester Filiz (35) die neue Show Diese Ochsenknechts organisiert habe, will Natascha wegen Rufmordes vor Gericht ziehen. Jetzt äußerte sich das Familienoberhaupt im Netz zu dem Streit mit Yeliz!

In einem Instagram-Post bezog die 57-Jährige Stellung zu den neuesten Entwicklungen in der Auseinandersetzung mit der Kampf der Realitystars-Kandidatin. "Trotz Gesprächen und Bitten werden seit Monaten immer wieder über unsere Familie, über Jimi und über mich Lügen verbreitet. Es wird zum wiederholten Male in Kauf genommen, dass unsere Familie Drohungen ausgesetzt ist. Das ist Rufmord", betonte Natascha in ihrem Statement. Es bereite ihr Herzschmerzen und sie bedauere, diesen Schritt gehen zu müssen: "Aber es bleibt uns nichts anderes übrig."

Yeliz selbst hat sich zu den Vorwürfen bisher noch nicht geäußert. Doch auch Sky und die Produktionsfirma bezeichneten ihre Behauptung, Filiz habe "Diese Ochsenknechts" auf den Weg gebracht, gegenüber Bild als unwahr. Stattdessen sei das Format durch eine Idee von Natascha entstanden.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im August 2021

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz und Filiz Koc im November 2021

