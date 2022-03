Der Streit von Yeliz Koc (28) und der Familie Ochsenknecht geht nun wohl vor Gericht! Die Liebe von der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und Jimi Blue Ochsenknecht (30) hielt nicht lange – dafür lieferten sie sich aber nach der Trennung einen Rosenkrieg, in den Jimis komplette Familie involviert war. Der Streit dauert bis heute an. Nun ist das Fass aber offenbar übergelaufen: Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (57) will nun mit einem Anwalt gegen Yeliz vorgehen!

Zuletzt hatte die Brünette behauptet, dass Jimi und seine Familie deren neue Show Diese Ochsenknechts nur Yeliz' Schwester zu verdanken hätten – Filiz (35) habe das Format nämlich ursprünglich organisiert. Das hat nun offenbar Konsequenzen für die 28-Jährige, wie Natascha gegenüber Bild deutlich machte: "Das ist zum wiederholten Male Rufmord! Ab jetzt werden wir per Anwalt gegen diese Verleumdungen vorgehen."

Auch Sky und die Produktionsfirma bezeichneten Yeliz' Behauptungen als unwahr. "In einem sehr frühen Konzeptstadium unserer Show war Yeliz als Lebensgefährtin von Jimi für die Serie mit eingeplant gewesen. In diesem Zusammenhang hat ihre Schwester und Managerin Filiz Rose-Koc von uns einen Vertragsentwurf für die Teilnahme von Yeliz an der Show zugesandt bekommen, den sie in der Folge weder angenommen noch abgelehnt oder kommentiert hat", hieß es in einem Statement der Produktion.

