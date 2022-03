Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) teilen ihr Glück mit der ganzen Welt! Nach wochenlangen Gerüchten gaben die Sängerin und der Rapper im Januar endlich selbst bekannt, dass sie tatsächlich zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft lässt die Mama in spe keine Gelegenheit aus, ihren wachsenden Bauch in extravaganten Outfits in Szene zu setzen. Jetzt wurde einmal mehr klar, wie sehr sich Rihanna und ihr Freund auf das Baby freuen: Die beiden wurden beim Turteln abgelichtet!

Paparazzi erwischten das Paar am Mittwoch beim Shoppen in Los Angeles. Auf den Bildern trugen beide entspannte Outfits: Die "Umbrella"-Interpretin brachte ihre Babykugel in einem rosafarbenen T-Shirt-Kleid mit Spitzendetails perfekt zur Geltung. A$AP hingegen entschied sich für einen schwarzen Jogginganzug mit neonfarbenen Elementen. Die Turteltauben schlenderten auf den Fotos durch die Stadt und hielten Händchen. Dabei strahlten sie regelrecht – und wirkten total verliebt.

Vor wenigen Tagen hatte Rihanna bereits im Interview mit Elle preisgegeben, dass es wohl gar nicht mehr lange dauert, bis sie ihren Nachwuchs endlich in den Armen halten kann. "Es gibt auf jeden Fall einen Schwangerschafts-Glow, aber es gibt auch weniger schöne Tage. Besonders im letzten Drittel der Schwangerschaft, wenn man aufwacht und sich fragt: 'Oh, muss ich mich wirklich anziehen?'", meinte sie. Dementsprechend dürfte es sich nur noch um Wochen handeln, bis die 34-Jährige und ihr Freund endlich Eltern werden.

Splash News / ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im März 2022 in Los Angeles

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Los Angeles

Getty Images Rihanna im Februar 2022 in Mailand

