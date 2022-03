Paulina Stepowska (32) zieht ein Fazit! Am Donnerstag stand bei Germany's next Topmodel die Social-Media-Folge an. Die Kandidatinnen mussten erste Interviews führen, ein Influencer-Produkt bewerben – und natürlich auch auf dem Catwalk überzeugen. Doch Jessica Adwubi (22) und Paulina lieferten in Heidi Klums (48) Augen nicht genug ab und mussten deshalb ihre Koffer packen. Mit Promiflash sprach Letztere nun über ihren Exit: Dabei verriet sie, dass sie die Entscheidung eigentlich ganz anders in Erinnerung hatte!

Nach ihrem Exit hatte die Berlinerin im Einzelinterview angedeutet, dass sie sich selbst womöglich falsch eingeschätzt haben könnte. Sie selbst fand ihren Walk eigentlich gut – und konnte Heidis Kritik deshalb auch nicht wirklich nachvollziehen. Im Promiflash-Interview ließ Paulina die Folge jetzt Revue passieren. "Ich bin da so rangegangen, dass ich das jetzt bestimmt aus Heidis Sicht sehe, aber das dann aus meiner Sicht noch einmal zu sehen... Meine Einschätzung war doch gar nicht so falsch. Der Walk war doch gar nicht so schlecht in meinen Augen", erklärte die 32-Jährige ihre Haltung.

Kein Wunder also, dass das Show-Aus für Paulina dementsprechend auch ziemlich überraschend kam. "Ich finde andere Walks von mir deutlich schlechter, deswegen hat mich das echt schon krass getroffen", meinte die brünette Laufstegschönheit und fügte hinzu: "Ich hätte mir die Chance ehrlich gesagt noch gegeben."

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Instagram / paulina.gntm22.official Paulina Stepowska, ehemalige GNTM-Kandidatin

