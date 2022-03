Was für süße Neuigkeiten von Ashley Greene (35)! Die US-amerikanische Schauspielerin ist vor allem aus der Twilight-Filmreihe bekannt. Danach hatte sie regelmäßig Auftritte in Filmen wie beispielsweise "LOL" mit Miley Cyrus (29). Auch privat könnte es bei ihr wohl kaum besser laufen. 2016 hielt ihr Liebster Paul Khoury unter einem Wasserfall um ihre Hand an. Zwei Jahre später schlossen die beiden den Bund fürs Leben. Nun verkündete Ashley den nächsten Meilenstein in ihrer Beziehung: Sie ist schwanger!

Das enthüllte nun ein Vertreter der werdenden Eltern gegenüber People. Es gibt zudem auch süße Schnappschüsse zu begutachten – auf den Aufnahmen umarmt Paul die schwangere Ashley von hinten. Vor ihrem Bauch halten sie liebevoll ein Ultraschallbild ihres Ungeborenen. "Das Paar ist überglücklich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten", offenbarte der Insider. Noch vor wenigen Wochen hatte Ashley in einem Interview davon geschwärmt, mit ihrem Paul eine Familie gründen zu wollen.

"Mein Mann und ich sind beide der Meinung, dass es passieren wird", hatte die 35-Jährige in dem Interview offenbart. Nun ist es also so weit – die beiden werden schon bald Eltern sein! Weitere Infos wollte der Vertreter in seinem Statement jedoch nicht preisgeben. Ashley hat sich bisher noch nicht zu den Babynews gemeldet.

Anzeige

Instagram / ashleygreene Paul Khoury und Ashley Greene im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / ashleygreene Ashley Greene im März 2022

Anzeige

Instagram / ashleygreene Paul Khoury und Ashley Greene im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de