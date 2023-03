Hammer-Body nach Geburt: Ashley Greene ist wieder in Form!

Ashley Greene (36) ist sportlich unterwegs! Die US-amerikanische Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Alice Cullen in Twilight zum internationalen Star. Ihre große Liebe fand sie in TV-Star Paul Khoury, den sie 2018 geheiratet hatte. Am 16. September 2022 wurde ihr Liebesglück perfekt, als ihre Tochter Kingsley Rainn Khoury auf die Welt kam. Seitdem versucht die Neumama ihren Körper wieder in Form zu bringen – es scheint ihr zu gelingen, denn jetzt wurde Ashley mit einer Top-Figur gesichtet!

Ashley war am Montag in Los Angeles unterwegs, unter anderem im Fitnessstudio und im Supermarkt. Die 36-jährige "LOL"-Darstellerin trug dabei graue Leggings, die ihre muskulösen und schlanken Beine betonten. Außerdem hatte sie ein schwarzes Sweatshirt und Sportschuhe an und trug dazu eine große Sonnenbrille. In ihrer Hand hielt Ashley eine Wasserflasche. Sie scheint sich pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen!

Im letzten Monat erzählte der Twilight-Star ihren Fans von ihrer Fitnessreise seit Kingsleys Geburt. Zuerst habe sie sich richtig abgemüht, ein Training zu absolvieren, denn sie konnte sich einfach nicht mehr so motivieren wie vorher. Jetzt hat Ashley die Liebe zur Fitness und ihrem Körper wiedergefunden. Sie bekräftigte: "Ich bin so stolz auf meinen Körper und alles, was er für mich getan hat!"

Backgrid / ActionPress Ashley Greene zeigt sich sportlich

Instagram / ashleygreene Ashley Greene im Januar 2023

Instagram / ashleygreene Schauspielerin Ashley Greene mit ihrer Tochter

