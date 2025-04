So viel verdiente Ashley Greene mit ihrer "Twilight"-Rolle

Ashley Greene (38), bekannt durch ihre Rolle als Alice Cullen in der beliebten Twilight-Saga, hat offenbart, dass ihr Gehalt für den ersten Film der Reihe bei umgerechnet rund 59.000 Euro lag. Im Gespräch mit Michael Rosenbaum (52) im "Inside of You"-Podcast gestand die Schauspielerin, dass sie damals dachte, die Summe sei hoch – doch im Nachhinein relativierte sich dieser Eindruck. Im Vergleich zu Kristen Stewart (35) und Robert Pattinson (38), die für ihre Hauptrollen jeweils etwa 1,8 Millionen Euro kassierten, war Ashleys Gage deutlich niedriger.

Die Schauspielerin, die in allen fünf Filmen der Saga mitwirkte, verriet auch, dass ihr Einkommen zwar mit den weiteren Produktionen stieg – doch auch noch einige andere ihrer Kollegen wurden bereits für den ersten Film deutlich besser entlohnt. So erhielt Peter Facinelli (51), der den Vampirclan-Anführer Carlisle Cullen spielte, eine höhere Gage, da er damals bereits als etablierter Schauspieler galt. Trotz der finanziellen Unterschiede fühlten sich Ashley und ihre Co-Stars eng miteinander verbunden – besonders während des rasanten Aufstiegs und der extremen Aufmerksamkeit, die die Filmreihe mit sich brachte. Im Interview erinnerte sie sich auch an die schöne und lustige Zeit mit ihren Kollegen – vor allem an gemeinsame Musikabende, an denen sie dem medialen Trubel entkamen.

Obwohl die "Twilight"-Reihe Ashley eine Tür nach Hollywood öffnete, brachte der Ruhm auch Herausforderungen mit sich. Die Schauspielerin erzählte, dass sie durch ihre Vampirrolle häufig in ähnliche Kategorien gesteckt wurde: "Man dachte, ich könne nur Vampire spielen." Zudem spürte sie die immense Erwartungshaltung rund um ihre Karriere. Der Druck sorgte während Pressetouren sogar für Panikattacken, wie sie bereits in einem vergangenen Interview mit US Weekly berichtete. Heute schenkt ihr vor allem ihr Ehemann Paul Khoury Kraft, mit dem sie ihre Gefühle teilt, sobald sie sich überfordert fühlt. "Er hat einen wirklich großen Anteil an meiner psychischen Gesundheit", verriet sie.

Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

Ashley Greene als Alice Cullen in "Twilight"-Saga

