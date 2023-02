Elegant: Ashley Greene bei "Go Red for Women" ganz in Rot

Jetzt glänzt sie im eleganten Look! Ashley Greene (35) wurde vor allem durch ihre Rolle als Alice in der Filmreihe der Twilight-Saga international bekannt. Zuletzt war sie in dem Psychothriller "The Immaculate Room" zu sehen. Auch privat hat sich in letzter Zeit viel bei ihr getan. Im vergangenen September ist sie zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem kämpfte sie damit, ihr Körperbewusstsein wieder zurückzubekommen. Nun zeigte Ashley sich strahlend in einem wunderschönen Kleid auf einem Event.

Am Mittwoch war die Schauspielerin auf dem Event "Go Red for Women" in einem leuchtend roten Kleid zu sehen. Sie strahlte glücklich in die Kameras und sah dabei fast aus wie eine Ballkönigin. Die Veranstaltung soll in erster Linie das Bewusstsein von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen zu erhöhen – denn diese sind eine häufige Todesursache. Ashley rundete das schulterlose Kleid mit eleganten silbernen Ringen und einer passenden Halskette ab. Ihre sorgfältig frisierten Haare umschmeichelten das schmale Gesicht der Schönheit perfekt.

Auch der Desperate Housewives-Star Teri Hatcher (58) ließ es sich nicht nehmen, diese Veranstaltung für einen eleganten Auftritt zu nutzen. Sie zeigte sich ebenfalls in einem märchenhaften roten Kleid, welches besonders ihre schönen Schultern zur Geltung brachte.

Getty Images Star Jones, Nancy Brown und Susan Lucci bei der Veranstaltung "Go Red for Women"

Getty Images Ashley Greene im Februar 2023

Getty Images Teri Hatcher bei "Go Red for Women" 2023

