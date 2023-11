Ashley Greene hatte bei "Twilight"-Pressetour Todesangst!

Ashley Greene (36) hat nicht nur positive Erinnerungen an ihre Zeit bei Twilight! Bekannt geworden durch ihre Rolle des Fan-Lieblings Alice Cullen war Ashley von 2008 bis 2012 Teil des "Twilight"- Universums gewesen. Im Jahr 2016 heiratete die Schauspielerin ihren Mann Paul Khoury und brachte im September des vergangenen Jahres eine Tochter namens Kingsley zur Welt. Abseits des Rampenlichts sah es aber nicht immer so rosig aus. Nun enthüllt Ashley Greene ihren einsamen, jahrelangen Kampf gegen ihre Panikattacken!

Die Schauspielerin war es gewöhnt gewesen, ihre Gefühle zu ignorieren und zu unterdrücken, aber die erste Panikattacke sollte alles verändern! Sie dachte, sie müsse sterben. "Es war kurz vor meinem ersten Cover-Fotoshooting ... Es war genau zu der Zeit, als die Pressetour mit 'Twilight' stattfand, und ich hatte schreckliche Angst", offenbart sie Us Weekly. Sie vergrub sich in ihrer Arbeit und nahm später starke Beruhigungsmedikamente. "All die Zeit dachte ich nicht daran, eine Therapie zu starten oder mit anderen über meine Gefühle zu reden!", verrät sie.

Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, offen über ihre Geschichte zu sprechen. "Ich weiß, dass ich nicht alleine bin", berichtet sie. Seit sie ihren Ängsten den Kampf erklärt hat, ist sie viel glücklicher – das wünscht sie allen. "Ich habe das Gefühl, dass so viel mehr getan werden muss! Es wurde uns so lange gesagt, dass diese Gedanken nicht real sind und das wir sie unterdrücken sollten!", deklariert sie abschließend.

Instagram / ashleygreene Ashley Greene im Januar 2023

Splash News / ActionPress Ashley Greene nach ihrem Fitnessstudiobesuch

Instagram / ashleygreene Ashley Greene mit Tochter Kinsgley und Paul Khoury, 2022

