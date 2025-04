So heftig hat der "It Feeds"-Dreh Ashley Greene gefordert

Ashley Greene (38), bekannt aus der Twilight-Saga, hat sich zu den Herausforderungen geäußert, die sie während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Horrorfilm "It Feeds" meisterte. Die Schauspielerin, die im September 2022 Mutter einer kleinen Tochter wurde, erklärte im Gespräch mit Us Weekly, die Arbeit an diesem Projekt sei eine besondere Herausforderung gewesen – gerade, weil es ihr erster Film nach der Geburt war. "Meine Tochter war sechs Monate alt, und ich war so lange am Set, wie ich es noch nie zuvor war", erklärte Ashley. Während sie als hellsehende Mutter Cynthia vor der Kamera stand, stillte sie hinter den Kulissen und balancierte körperliche Erschöpfung mit emotionaler Intensität.

Die Dreharbeiten zu "It Feeds" waren aber auch technisch herausfordernd sowie emotional aufgrund der intensiven Story. Der Film, der Themen wie persönliche Traumata und innere Dämonen behandelt, geht besonders tief. Ashley erläuterte, dass sie eine starke Verbindung zu ihrer Rolle fühlte und das Thema der Überwindung innerer Konflikte eine besondere Bedeutung für sie hatte. Auch Co-Star Shawn Ashmore, der als Randall einen verzweifelten Vater mimt, erklärte gegenüber Us Weekly, dass seine eigene Vaterschaft ihm half, seine Figur nachvollziehbar zu gestalten – trotz der problematischen Entscheidungen, die diese im Film trifft. "Er handelt aus Liebe zu seinem Kind", so der Darsteller.

Für Ashley, die durch ihre Rolle als Alice Cullen weltweit bekannt wurde, war "It Feeds" auch ein persönlicher Erfolg. In früheren Interviews hatte sie bereits offen über die Herausforderungen gesprochen, die der Ruhm nach "Twilight" für sie mit sich brachte, wie etwa Panikattacken und berufliche Einordnungen als "Vampirschauspielerin". Heute findet sie sowohl privat als auch beruflich neue Wege, mit den Herausforderungen umzugehen. Besonders ihr Ehemann Paul Khoury, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, steht ihr dabei zur Seite. Auch die Geburt ihrer Tochter hat Ashley Greene emotional gestärkt und ihr neue Perspektiven eröffnet – etwas, das sich nun deutlich in ihrer Arbeit widerspiegelt.

Instagram / ashleygreene Schauspielerin Ashley Greene mit ihrer Tochter

Instagram / ashleygreene Ashley Greene mit Tochter Kinsgley und Paul Khoury, 2022

