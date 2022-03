Er kann schon jetzt auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Elton John (75) wurde in den 70er-Jahren zum gefeierten Star und erreichte mit Hits wie "Rocket Man" oder "Tiny Dancer" die Spitze der Weltcharts. Aktuell befindet der Sänger sich auf seiner großen Abschiedstournee, auf der er seinen zahlreichen Fans noch ein letztes Mal seine musikalischen Highlights präsentiert. Zu seinem 75. Geburtstag reflektierte Elton jetzt sein Leben im Rampenlicht.

"Ich fühle mich unglaublich im Glück, dass ich mit 75 noch immer so sehr liebe, was ich tue", freute sich der Musiker anlässlich seines besonderen Geburtstags gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA. Er sei voller Energie und nach wie vor begeistert von der Musik: "Ich freue mich, dass ich jeden Tag spielen, zuhören und darüber sprechen kann." Auch nach so vielen Jahren seien Liveauftritte noch aufregend für den Star und er wolle mit ihnen der Musikindustrie, der er so viel zu verdanken habe, etwas zurückgeben.

Für seinen besonderen Tag habe er gar keine speziellen Pläne, sondern wolle sich nur in Dankbarkeit üben. "Ich werde heute auf jeden Fall Zeit finden, um Bilanz zu ziehen und den Sternen für meine wunderbare Familie, meine Freunde und meine Karriere zu danken", zeigte Elton sich demütig. Das Dreivierteljahrhundert, das er mit seinem 75. Geburtstag abschließt, bezeichnete er als Meilenstein.

Getty Images Elton John im Mai 2021 in Los Angeles

Getty Images Elton John im Januar 2022 in New Orleans

Getty Images Elton John und sein Mann David Furnish

