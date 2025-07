Dankbar: Elton John feiert 35 Jahre Nüchternheit

Elton John (78) hat am 29. Juli ein bedeutsames Jubiläum gefeiert: Der legendäre Musiker ist seit nunmehr 35 Jahren nüchtern. Auf Instagram teilte Elton diesen besonderen Moment mit seinen Fans und postete ein Foto von Blumen und liebevoll gestalteten Karten, darunter handgemachte Glückwünsche seiner beiden Söhne Elijah (12) und Zachary (14). "Dankbar für all die Liebe an meinem Geburtstag der Abstinenz", schrieb Elton in der Bildunterschrift und fügte mehrere Emojis hinzu, um seine Dankbarkeit auszudrücken. Auch Stars wie Billie Jean King (81) und Christina Perri (38) reihten sich in die Gratulationswelle ein.

Eltons Weg zur Nüchternheit begann 1990, nachdem er den Verlust seines Freundes Ryan White, eines jungen AIDS-Opfers, verarbeiten musste. Dieses einschneidende Erlebnis führte ihn dazu, sein Leben grundlegend zu ändern. In der Vergangenheit kämpfte der Sänger mit ernsthaften Drogen- und Alkoholproblemen, die oft gefährliche Ausmaße erreichten. "Ich verlor komplett den Bezug zur Realität", erzählte der Musiker 2019 in einem Interview. Er beschrieb Momente großer körperlicher Erschöpfung und exzessives Verhalten, das ihn immer wieder in gefährliche Situationen brachte. Schließlich suchte er Hilfe im Parkside Lutheran Hospital in Chicago und begann dort seine Reise zur Genesung. Dort schaffte er es, sich von Alkohol, Marihuana und – wie er es selbst nannte – seinem "schlechtesten besten Freund" Kokain zu befreien.

Seitdem engagiert sich Elton nicht nur für seine eigene Gesundheit, sondern auch für die anderer. Er hat offen über seine Erfahrungen gesprochen, um anderen Mut zu machen, und übernahm unter anderem die Rolle des Sponsors für Eminem (52) bei dessen Weg zur Nüchternheit. In seiner Autobiografie "Me" schildert Elton eindrucksvoll die Herausforderungen und Erfolge, die seine Reise prägten. Heute, mit 35 Jahren Nüchternheit, betont der Sänger immer wieder, wie sehr er das Leben mit seiner Familie, insbesondere mit seinem Ehemann David Furnish (62) und seinen beiden Söhnen, schätzt. "Ich bin ein Überlebender", sagte er einst und betonte, dass das Leben, auch wenn es Herausforderungen birgt, für ihn heute ein lebenswertes Geschenk ist. Mit dem Thema Nüchternheit geht Elton heute ganz offen um, doch als er auf die mögliche Sucht bei einem Freund aufmerksam machte, kam das nicht so gut an.

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024

Instagram / eltonjohn Glückwunschkarten zu 35 Jahren Nüchternheit von Elton John

Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025