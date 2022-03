Nico setzt zum Seelen-Striptease an! Nach einem kurzen Flirt und Eifersuchts-Drama mit Lara nutzt der Saarländer seine Zeit auf Love Island nun, um Jennifer weiterhin von sich zu überzeugen. Die 23-Jährige erfüllt voll und ganz die Kriterien des Latina-Liebhabers und zieht alle Register, um sie an keine der frisch angekommenen Granaten zu verlieren. Dabei soll Jennifer aber offenbar auch alle Seiten von ihm kennenlernen: Nico berichtet ihr in trauter Zweisamkeit von seiner wilden Vergangenheit!

Für seine Angebetete organisiert der Vertriebsmitarbeiter ein besonders romantisches Date – inklusive gestreuter Rosenblätter und einer Blume, die er hinter ihrem Ohr hervorzaubert. Doch Nico will auch mit Ehrlichkeit punkten und berichtet aus seiner Jugend. "Ich war früher schlimm, Jenny, ehrlich. Brutal! Ich habe fünf, sechs Mal die Schule gewechselt. Keine Schule wollte mich mehr", erzählt er. Inzwischen liegen diese Zeiten aber nicht nur hinter ihm, sondern Nico hat sogar noch ordentlich die Kurve bekommen: "Ich habe mein Abi gemacht, ich habe sogar studiert."

Von so viel Engagement seinerseits ist Nico sogar selbst überrascht. "Ich kenne mich gar nicht so brutal, dass ich so in die Vollen gehe. Aber bei ihr habe ich so ein gutes Bauchgefühl", erklärte der 26-Jährige – und ist damit nicht der Einzige. Auch Jennifer verspürt schon ein Kribbeln.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Jennifer und Nico bei "Love Island"

RTLZWEI Nico und Jennifer bei "Love Island"

RTLZWEI Jennifer und Nico bei "Love Island"

