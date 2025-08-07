"Psycho-Knacks": "Prominent getrennt"-Nico beschimpft Jenny

Bei Prominent getrennt bricht offenbar der ultimative Beziehungskrieg aus: Nico, bekannt aus Love Island, und seine Ex-Partnerin Jennifer Iglesias (26) sorgen für hitzige Auseinandersetzungen. Wie Nico nun in seiner Instagram-Story enthüllte, war es für ihn eine absolute Belastung, während der Dreharbeiten nachts neben Jenny schlafen zu müssen. "Jede Nacht neben der zu schlafen war maximale Folter", schreibt er und erzählt weiter, dass die Situation einmal so eskalierte, dass er regelrecht Angst hatte: "Der ist wirklich alles zuzutrauen, mit ihrem Psycho-Knacks."

Doch warum war das Zusammenleben mit Jenny für Nico so unerträglich? Laut seiner Instagram-Story wirft er der Reality-TV-Darstellerin vor, ihn emotional und psychisch attackiert zu haben. "Sie hat mich emotional und psychisch gef*ckt, wie kochend heißer Kaffee", wetterte Nico. Dabei sei sie seiner Meinung nach so weit gegangen, dass sie sogar versucht habe, sein Leben und seine Karriere negativ zu beeinflussen. Auch seine nachfolgende Beziehung will Nico durch ihre Handlungen gefährdet sehen. Mit drastischen Worten untermauerte er seine Sicht auf Jennys Verhalten: "Die ist gefährlicher für die Gesundheit als acht Wochen abgelaufener Joghurt."

Die explosiven Spannungen zwischen Nico und Jennifer bei "Prominent getrennt" haben die Zuschauer offenbar in Atem gehalten. Das ehemalige Paar, das sich ursprünglich in der Reality-TV-Welt kennengelernt hatte, ist nun eines der Streithähne der Show. Trotz ihrer Konflikte war Jennifer in der Vergangenheit oft als lebenslustig und positiv beschrieben worden. Die beiden teilen jedoch eine turbulente Vergangenheit, die sich offenbar auch nach ihrer Trennung immer wieder auf ihre Beziehung ausgewirkt hat. Ob die Dreharbeiten zur Sendung vielleicht doch zu einer Klärung geführt haben, bleibt vorerst offen. Sicher ist jedoch: Die Teilnahme an der Show hat alte Wunden aufgerissen – und neue Konflikte mit sich gebracht.

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jennifer Iglesias und Nico

Anzeige Anzeige

Instagram / nizou.sprezzatura Nico Nizou, "Love Island"-Sieger

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar