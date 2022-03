Chloe Ferry (26) hat sich in Sachen Familienplanung viel vorgenommen! Die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin hat seit dem vergangenen November mit Johnny Wilbo wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Vor wenigen Wochen gab es Gerüchte, dass sich die beiden sogar schon verlobt haben. Doch dazu hat sich Chloe bislang noch nicht geäußert. Stattdessen plauderte sie nun ganz offen über das Thema Nachwuchs: Sie plant eine Großfamilie!

Im Interview mit New! Magazine verriet die Britin: "Ich möchte einen Ehemann. Ich war so lange Single. Ich war jetzt zwei Jahre allein und dachte mir: 'Ich möchte mich jetzt niederlassen.' Ich bin 26, ich möchte eine große Familie mit zehn Kindern, also ich glaube, dass ich langsam damit anfangen muss." Sie sei ein Familienmensch und habe immer davon geträumt, viele Kinder um sich zu haben. Andererseits betonte sie, dass sie sich diesbezüglich aber auch nicht zu sehr unter Druck setzen wolle.

Darüber hinaus sei jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Familie. Chloe machte deutlich: "Bevor ich Kinder habe, möchte ich sicherstellen, dass ich für den Rest meines Lebens finanziell abgesichert bin."

Instagram / chloegshore1 Johnny Wilbo und Chloe Ferry

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im März 2022

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Bekanntheit

