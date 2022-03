Marvyn Macnificent (29) hat eine ganz genaue Vorstellung von seinem Äußeren. Der Influencer ist insbesondere für seine Beauty-Tutorials bekannt und überrascht seine Fans und Follower immer wieder mit seiner Wandelbarkeit. Trotzdem war der YouTube-Star bisher nicht richtig zufrieden mit seinem Aussehen. Marvyn hat sich deswegen sogar einer neuen Schönheitsoperation unterzogen. Jetzt verrät der Blogger, was er machen ließ und warum er diesen Schritt gewagt hat.

In einem YouTube-Video nimmt der 29-Jährige seine Community von Anfang bis zum Ende mit – vom letzten Vorgespräch mit dem Chirurgen bis zum Aufwachen nach dem Eingriff können die Zuschauer jeden Schritt genau mitverfolgen. Marvyn hat sich für ein Facelifting entschieden, bei dem ihm an bestimmten Stellen weichere Gesichtszüge verpasst wurden. "Weil ich mir wünsche, mein Inneres mehr in mein Äußeres zu bringen. Für mich ist wichtig, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle", erklärt er seinem Arzt in dem Clip. Vor allem seine Augenpartie sollte etwas femininer werden – ohne zu viele seiner männlichen Züge zu nehmen.

"Weicher im Gesicht, aber wiederum auch nicht so weich, dass es nach Frau schreit, sondern es soll leicht weiblich sein. [...] So eine Mischung, dass du nicht klar Mann oder Frau bist, sondern dazwischen", wünschte er sich. Obwohl die OP über fünf Stunden dauerte, sei Marvyn im Vorfeld kaum nervös gewesen. Er freute sich größtenteils einfach auf das Ergebnis und war froh, als der Tag der großen Veränderung endlich anstand.

Instagram / marvyn Marvyn Macnificent, YouTuber

M Weber / Actionpress Marvyn Macnificent, Januar 2019

YouTube / Marvyn Macnificent Marvyn Macnificent nach seiner OP

