Mit Paola Maria: Reality-Doku zeigt Influencer ganz privat

Diese Show gibt Einblicke in das echte Leben eines Influencers. Sie haben Millionen von Followern, verzücken ihre Fans jeden Tag mit superheißen Bildern vor Traumkulissen oder lustigen Storys aus ihrem Alltag und gründen zahlreiche Unternehmen – Paola Maria (29) und Co. sind die Stars der Neuzeit. Doch was spielt sich eigentlich hinter der Kamera und dem perfekten Instagram-Feed ab? Darüber soll eine neue Reality-Doku Aufschluss geben!

In "Behind The Feed" liefern fünf Mega-Influencer, begleitet von einer Kamera, private Einblicke. Darunter ist neben Paola, die die Zuschauer durch ihren Alltag als Mama und mit ihrem neuen Freund mitnehmen wird, auch Marvyn Macnificent (30). Der YouTuber wird beim emotionalen Auszug aus der gemeinsamen Villa mit seiner Mutter begleitet. Auch Naomi Jon (26) können die Fans hinter den Kulissen auf ihrem Weg zur erfolgreichen Sängerin beobachten.

Die beiden weiteren Protagonisten sind Nihan Sen und Hendrik Giesler. Die Content Creatorin wird einen Einblick in ihr Familienleben gewähren, während der Fashion-Influencer bei seinen Modeljobs und dem Kampf mit dem Leben in der Öffentlichkeit verfolgt wird. Ab dem 2. Juni kann man wöchentlich jeweils zwei Folgen der zehnteiligen Reality-Doku auf Joyn sehen.

ActionPress Paola Maria, YouTuberin

Joyn / Marc Rehbeck "Behind The Feed"-Naomi Jon, Paola Maria, Hendrik Giesler, Nihan Sen und Marvyn Macnificent

Instagram / marvyn Marvyn Macnificent im April 2023

