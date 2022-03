Marvyn Macnificent (29) meldet sich zurück! Der Influencer begeistert seit Jahren seine große Fangemeinde im Netz. Allein auf YouTube folgen ihm über eine Million Menschen. Dort versorgt er seine Community regelmäßig mit den neuesten Beauty-Tutorials – eigentlich! Denn seit längerer Zeit macht sich der Blogger ziemlich rar und lässt nur noch selten von sich hören. Nun ist Marvyn wieder da – und spricht zum allerersten Mal über seine Schönheitsoperationen!

In seinem neuesten YouTube-Video erzählte der ausgebildete Kosmetiker nun ausführlich, warum er sich unters Messer legte. Zudem offenbarte er ehrlich, dass er darüber nachdachte, eine Geschlechtsanpassung vornehmen zu lassen. Doch Marvyn entschied sich schließlich dagegen: "Nein, ich bin nicht wie im falschen Körper. Ich wüsste, ich wäre nicht glücklich, würde ich eine angleichende OP machen." Der 29-Jährige sei stolz auf seine schrille Einzigartigkeit und wolle diese auch so beibehalten. Um sich vollständig wohlzufühlen, ließ er sich die Lippen aufspritzen. "Ich will sie ein bisschen voluminöser haben, damit das Ganze nicht so hart aussieht", verriet der Beauty-Guru. Das Wichtigste bei diesen Verschönerungen war Marvyn stets: Er tat es für sich selbst. In dem Video gestand er auch, warum er bisher nie über die kosmetischen Eingriffe gesprochen hat.

"Früher hieß es immer, nein, damit verleitest du deine Zuschauer, wenn du darüber redest. Das ist zu gefährlich, zu beeinflussbar. Mach es nicht", gab der Internet-Star preis. Mittlerweile habe er aber keine Lust mehr, darüber zu schweigen. "Ich bin an diesem Punkt, wo ich halt sage, hey, ich kann darüber reden und ich fühle mich wohl dabei und bin okay damit", machte Marvyn deutlich. Vor wenigen Tagen legte sich der Influencer abermals unters Messer – via Instagram teilte er ein Foto von sich nach der Beauty-OP.

M Weber / Actionpress Marvyn Macnificent, Januar 2019

Instagram / marvyn Marvyn Macnificent im März 2022

Instagram / marvyn Marvyn Macnificent, YouTuber

