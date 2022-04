Marvyn Macnificent (29) gibt seiner Community ehrliche OP-Einblicke. Der YouTuber hatte sich vor einiger Zeit für einen aufwendigen Eingriff entschieden: Der Influencer unterzog sich einer Gesichtsfeminisierung. Ziel der Operation ist es, weichere Gesichtszüge zu bekommen. Darum ließ er sich beispielsweise die Augenbrauen höhersetzen und das Gesicht straffen. Inzwischen hat er die OP hinter sich. Nun zeigte Marvyn sich zum ersten Mal nach seinem Eingriff!

Auf Instagram teilte er ein Foto, was einen Tag nach der Prozedur entstanden ist – sein Gesicht ist darauf noch stark geschwollen, um die Augen herum hat er Blutergüsse. In einem YouTube-Video ließ er sich beim Abnehmen des Verbands begleiten und hielt seine Reaktion fest: "Ich dachte, ich sehe schlimmer aus, mal gucken, was noch kommt – ob die Schwellungen noch schlimmer werden." Anscheinend war das Ergebnis aber zu Marvyns Zufriedenheit, wie er unter Tränen deutlich machte: "Ich habe das Gefühl, für mich sehe ich mehr mich im Spiegel, als ich mich vorher gesehen habe."

Seine Mutter stand währenddessen an seiner Seite und freute sich für ihn. "Ich freue mich, wenn du glücklich bist. Ich weiß, dass du dir das gewünscht hast und lange darauf gewartet hast", sagte sie, während sie den Blogger in den Arm nahm.

M Weber / Actionpress Marvyn Macnificent, Januar 2019

YouTube / Marvyn Macnificent Marvyn Macnificent nach seiner OP

YouTube / Marvyn Macnificent Marvyn Macnificent nach seiner Gesichtsfeminisierungs-OP

