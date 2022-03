Der Sprössling von Verona Pooth (53) will endlich auf eigenen Beinen stehen. San Diego Franjo Pooth (18) ist bereits vor einem halben Jahr in die Vereinigten Staaten nach Florida gezogen. Im Juni wird er hier seinen Highschool-Abschluss machen, um im Anschluss Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Doch das Leben in Amerika ist teuer und der 18-Jährige will nicht von dem Geld seiner Eltern leben. Deswegen hat er jetzt große Pläne, um sich sein Leben selbst zu finanzieren.

Im Interview mit Bild am Sonntag sprach San Diego über seine Ziele. "Ich will unbedingt hier in den USA mein eigenes Geld verdienen", verriet er. "Wenn ich im Juni aufs College gehe, will ich mir ein Auto und eine Wohnung leisten. Das Geld will ich nicht nur von meinen Eltern bekommen", fuhr der 18-Jährige fort. Und dabei hat er auch schon genaue Vorstellungen, wie er das erreichen will: Er unterschrieb diese Woche einen Vertrag mit dem Modelmanagement "Elite". "Ich habe mit 1,92 Metern die richtige Körpergröße", erklärte der 18-Jährige weiter. "Ein Vorteil war sicher auch, dass ich schlank, sportlich und ganz gut in Form bin."

Aber das sind bei Weitem nicht die einzigen Pläne des Nachwuchsmodels. San Diego steht täglich bis zu sechs Stunden auf dem Golfplatz, um seine Karriere als Golfprofi voranzutreiben. "Danach gehe ich noch ins Fitnessstudio", berichtete der Sportler weiter. "Bankdrücken, Bizeps-Curls und Trizeps-Pulldowns sind meine Lieblingsübungen." Und das sieht man ihm auch an: Auf Instagram zeigt der Hottie seinen durchtrainierten Körper.

Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Franjo Pooth, September 2021

Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Instagram 2021

Anzeige

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, Instagram 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de