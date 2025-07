Diego Pooths Freundin Louisa ist für ihn nach Berlin gezogen

Diego Pooth (21) und seine Freundin Louisa Büscher wagen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung. Die 22-jährige Marketing-Studentin ist für ihren Partner aus Düsseldorf nach Berlin gezogen, um ihm näher zu sein. In der Hauptstadt studiert Diego, der bereits im jungen Alter von 15 Jahren Sozialstunden ableisten musste, an der privaten Code University Product Management. Louisa lebt nun im Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf, wie sie der Bild-Zeitung verriet: "Ich wohne seit zwei Wochen in Berlin!" Zusammen wohnt das Paar allerdings noch nicht. Diego erklärte: "Irgendwann bestimmt…"

Doch das junge Paar hat sich bereits einen anderen gemeinsamen Traum erfüllt – Vierbeiner Daisy ist eingezogen. Die kleine Französische Bulldogge ist neun Wochen alt und sorgt bereits für Freude bei ihren Besitzern. Louisa zeigte sich kürzlich mit einer goldenen Halskette mit dem Buchstaben "D". Auf die Frage, ob ihr Freund ihr das Schmuckstück geschenkt habe, bestätigte sie lächelnd: "Ja, die ist von Diego. Passt aber auch zu Daisy." Neben dem Umzug und dem neuen Familienmitglied hat Louisa auch während Diegos Teilnahme mit Profi Ekaterina Leonova (38) bei der RTL-Show Let's Dance in der 18. Staffel große Unterstützung gezeigt, indem sie regelmäßig im Publikum mitfieberte.

Das junge Paar strahlt tiefe Verbundenheit aus, obwohl sie bisher kaum Einblicke in ihre Beziehung gegeben haben. Dass Louisa sogar ihr Studium vernachlässigte, um Diego während seiner Zeit bei "Let’s Dance" Mut zu machen, zeigt, wie stark ihre Zuneigung ist. Diego, der dem breiten Publikum vor allem wegen seiner berühmten Mutter Verona Pooth (57) bekannt wurde, scheint in Louisa eine Partnerin gefunden zu haben, auf die er sich verlassen kann. Obwohl er mit den Prägungen des Showbusiness aufgewachsen ist, verhält sich der Sohn des prominenten Ehepaares Pooth in der Öffentlichkeit dennoch eher zurückhaltend. Auch wenn er mit seiner Show-Teilnahme erste Schritte aus deren Schatten wagte.

Anzeige Anzeige

ActionPress Diego Pooth posiert mit seiner Freundin, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth tanzen im Finale von "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Diego Pooth und Verona Pooth im April 2024

Anzeige