Diego Pooth feiert Red-Carpet-Debüt mit Freundin Louisa

Diego Pooth (21) hat sich erstmals zusammen mit seiner Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich gezeigt – oder besser gesagt auf dem beigen Teppich der Marc-Cain-Fashion-Show im Rahmen der Berlin Fashion Week. Der 21-Jährige, der vor Kurzem die "Let's Dance"-Staffel mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) gewann, erstrahlte an der Seite der 23-jährigen Louisa, die ihn bereits während der Tanzshow tatkräftig unterstützt hatte. In stilvollen Outfits posierte das Paar vor der Fotowand für die Fotografen: Diego trug ein schwarzes Oversized-Hemd, kombiniert mit einer weißen Leinenhose, während Louisa mit ihrem cremefarbenen Satin-Ensemble und goldenen Sneakers glänzte.

Auf verliebte Posen oder Küsse vor den Kameras verzichteten sie zwar, aber dafür sprachen tiefe Blicke und zärtliche Gesten Bände. Die Show genossen Diego und Louisa von der Front Row aus – dort tauschten sie liebevolle Blicke und zeigten sich unbeschwert und vertraut. Besonders eine Szene erregte Aufsehen: als Louisa ihre Hand auf Diegos Oberschenkel legte und er diese Geste mit einer herzlichen Umarmung erwiderte. Für das Paar war dieser gemeinsame Auftritt ein seltener Schritt ins Rampenlicht, nachdem die beiden sonst öffentliche Veranstaltungen eher gemieden hatten.

Diegos Entscheidung, nun öfter im Rampenlicht mit seiner Freundin aufzutreten, könnte einen neuen Abschnitt ihrer Beziehung markieren. Der Sohn von Verona (57) und Franjo Pooth (55) hat sich über die Jahre in der Medienwelt einen Namen gemacht – und Louisa scheint diesen Weg nun offenbar mitzugehen. Abseits der Kameras genießen die beiden ihr Privatleben, das bisher eher zurückgezogen verlief. Doch wie der aktuelle Auftritt beweist, zeigt sich das Paar auch in der Öffentlichkeit als eingespieltes Team, das sowohl modisch als auch emotional perfekt harmoniert. Fans dürften gespannt sein, ob in Zukunft weitere elegante Pärchenmomente wie dieser folgen.

ActionPress Diego Pooth posiert mit seiner Freundin, Juli 2025

ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025

Instagram / san_diego_pooth San Diego Pooth, "Let's Dance"-Sieger