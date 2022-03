Auch Lily Collins (33) musste in ihrer Karriere bereits ein paar Niederlagen einstecken! Die Schauspielerin hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Filmbranche gemacht. Durch ihre Hauptrolle in der Serie Emily in Paris dürfte die Darstellerin mittlerweile eigentlich fast jedem bekannt sein. Doch tatsächlich bekam die Britin auch schon einige Absagen: Jetzt verriet Lily, dass sie fast bei Gossip Girl mitgespielt hätte!

In der "The Jess Cagle Show" erinnerte sich die 33-Jährige nun an die Castings zurück. "Ich habe für 'Gossip Girl' vorgesprochen", berichtete sie. Lily habe damals unbedingt die Figur der Jenny Humphrey spielen wollen. Sie sei sogar ziemlich weit gekommen, doch letztendlich sei daraus leider nichts geworden. Stattdessen war Taylor Momsen (28) diejenige, die die heiß begehrte Rolle der Schülerin ergattern konnte.

Bis heute scheint die "Love, Rosie"-Darstellerin immer noch ein bisschen enttäuscht darüber zu sein, dass sich die Produktion damals nicht für sie entschied. "Mein Leben wäre so anders gewesen. Ich meine, ich wäre nach New York gezogen", meinte Lily und fügte anschließend lachend hinzu: "Ich hätte meine Highschool nicht beenden können. Ich meine, ich war 17 oder so. Oh, ich wollte es so sehr."

Getty Images Lily Collins bei der "Emily in Paris"-Premiere im Dezember 2021 in Washington

Getty Images Taylor Momsen, "Gossip Girl"-Darstellerin

Getty Images Lily Collins, Schauspielerin

