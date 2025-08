Lily Collins glänzt ganz in Rot bei Dreh zu "Emily in Paris"

Lily Collins (36) zog bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel von Emily in Paris in der französischen Hauptstadt alle Blicke auf sich – das zeigen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Die Schauspielerin glänzte in einem eleganten, roten Anzug, den sie mit farblich abgestimmten hohen Schuhen und auffälligem Silberschmuck kombinierte. Während sie eine silberne Handtasche und einen Reisepass bei sich trug, posierte sie an der Seite ihrer Kollegin Ashley Park (34), die in einem schwarzen, mit Nieten besetzten Kleid ebenso extravagant aussah. Die Dreharbeiten für die neue Staffel, die Ende des Jahres auf Netflix erscheinen soll, zogen zahlreiche Passanten an.

Die kommende Staffel der beliebten Serie wird erneut mit dramatischen und romantischen Wendungen aufwarten. Fans dürfen sich auf spannende Momente freuen, da Emily zwischen ihrem alten Leben in Paris und einem möglichen Neuanfang in Rom hin- und hergerissen ist. Diese Entscheidung wird durch neue Liebschaften und berufliche Herausforderungen erschwert. Während Lily weiterhin die Zuschauer mit ihren aufwendigen Outfits begeistert, musste die Produktion von "Emily in Paris" jedoch auch einen Verlust hinnehmen: Camille Razat (31), die seit Anfang der Serie Emilys Freundin und Rivalin Camille spielte, hat ihren Abschied angekündigt. In einer emotionalen Nachricht bedankte sich die Schauspielerin bei Kollegen und Fans und erklärte, ihre Geschichte in der Serie sei zu Ende erzählt.

Neben den faszinierenden Einblicken in die Modewelt von "Emily in Paris" lockte die Produktion in der Vergangenheit bereits mit verschiedenen spektakulären Schauplätzen. Bereits in der vierten Staffel rührte der Ausflug nach Megève die Herzen der Zuschauer, und nun erwartet das Publikum eine weitere internationale Kulisse. Es wurde bestätigt, dass ein Teil der Dreharbeiten dieses Jahr auch in Rom stattfindet, wobei Paris weiterhin der Mittelpunkt der Handlung bleibt. Indem das Team neue Wege beschreitet, verspricht die Serie erneut eine visuelle und emotionale Reise, die zahlreiche Fans fesseln wird.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins vor den Dreharbeiten für "Emily in Paris" Staffel 5

Getty Images Ashley Park, Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu und Camille Razat, September 2024

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"