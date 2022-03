Céline Dion (53) beweist einmal mehr, wie tapfer sie ist! In den vergangenen Wochen und Monaten hatte die Sängerin immer wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Aufgrund von anhaltenden Muskelkrämpfen musste die Musikerin sogar mehrere ihrer lange geplanten Konzerte absagen. Dennoch bleibt das Stimmwunder bemerkenswert optimistisch und positiv gestimmt. Jetzt meldete sich Céline mit einem besonders rührenden Clip bei ihren Fans!

Via Instagram teilte die gebürtige Kanadierin nun ein Video, das einige Ausschnitte hinter den Kulissen zu ihrem Song "A New Day" zeigt. Doch nicht nur die Eindrücke sind äußerst emotional – auch die Botschaft hinter dem Post geht ans Herz. "Wir versuchen, die Liebe auf der ganzen Welt einzufangen. Ich denke, mit all dem, was gerade auf der Welt passiert, erkennen die Menschen, wie kostbar das Leben doch ist", erklärte Céline. Diese Erkenntnis spiegle sich auch in ihren Songtexten immer wider.

Doch woher nimmt Céline all die Kraft in schweren Zeiten? "Manchmal muss man einfach nach unten gehen, um wieder ganz nach oben zu kommen", verriet die 53-Jährige ihre Einstellung zum Leben. Mit diesem Motto begeistert Céline auch ihre zahlreichen Fans – die hinterlassen zum Großteil nämlich nur positive Kommentare unter dem Beitrag.

Getty Images Sängerin Céline Dion

Getty Images Céline Dion, September 2019 in Quebec

Getty Images Céline Dion im Juli 2019

