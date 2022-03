Hat Jan Köppen (39) bald einen neuen Moderationsjob? In der fünften Liveshow von Let's Dance musste Daniel Hartwich (43) krankheitsbedingt pausieren – aus diesem Grund sprang der Take Me Out-Verkuppler spontan ein. In der kommenden Woche dürfte der genesene Daniel das Mikrofon zwar wieder in der Hand haben – wenn es nach den Fans geht, wird Jan aber an anderer Stelle in seine Fußstapfen treten. Nach seinem gelungenen "Let's Dance"-Debüt glauben viele Zuschauer, dass der gebürtige Gießener der neue Dschungelcamp-Moderator sein könnte.

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wünschen sich viele Leser, dass der 39-Jährige zusammen mit Sonja Zietlow (53) "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" moderiert. Daniel hatte nach der aktuellen Staffel angekündigt, dass er in Zukunft nicht mehr als Moderator nach Südafrika oder Australien reisen wird, um den Stars im Camp das Leben schwer zu machen. Sein Nachfolger ist noch nicht offiziell bekannt. "Ich finde ihn sehr sympathisch und er war seit der Bekanntgabe, dass Daniel den Dschungel verlässt, sofort mein erster Gedanke als Ersatz", schrieb ein User. Ein anderer fügte hinzu: "Probe für den Dschungel bestanden." Ein weiterer Zuschauer betitelte Jans Einsatz als "Mega!" und wünschte ihn sich ebenfalls an der Seite von Sonja im Dschungelbaumhaus.

Nur ein paar wenige Fans waren vom Einsatz des TV-Stars bei "Let's Dance" weniger begeistert und hofften, dass er als Daniel-Ersatz zukünftig nicht infrage kommt. In einer Promiflash-Umfrage hatten sich die Teilnehmer zuletzt dafür ausgesprochen, dass Ralf Schmitz (47) den Job bekommen sollte.

RTL / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2022

Getty Images Jan Köppen bei "Let's Dance"

SAT.1 / Willi Weber Ralf Schmitz, "Voll verschossen"-Moderator

