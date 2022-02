Tritt er in die Fußstapfen von Daniel Hartwich (43)? Am Dienstag bestätigte der Moderator, dass man ihn dieses Jahr zum letzten Mal an der Seite von Sonja Zietlow (53) im Dschungelcamp sah. Aus familiären Gründen gibt der gebürtige Frankfurter seine Moderation ab. Promiflash wollte von euch wissen: Wer soll Daniels Nachfolger werden? Die Umfrage fiel eindeutig aus: Promiflash-Leser wünschen sich Ralf Schmitz (47) als Moderator für das Dschungelcamp!

Von insgesamt 6.685 abgegebenen Votes gingen 2.576 und damit 38,5 Prozent (Stand: 10. Februrar, 7:30 Uhr) an Ralf Schmitz. Immerhin war der Komiker lange Zeit ein Gesicht von RTL. Er moderierte für den Sender unterschiedliche Formate wie Take Me Out. Doch wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass der 47-Jährige nächstes Jahr das Dschungelcamp moderiert? Im September 2020 wurde bekannt, dass Ralf von RTL zu Sat.1 wechselt. Dass er zu RTL zurückkehrt, ist zumindest momentan eher unwahrscheinlich.

In der Umfrage auf dem zweiten Platz landete Oliver Pocher (43) mit 1.332 und damit 19,9 Prozent der Stimmen. Mit 17,1 Prozent folgt auf den Komiker Dragqueen Olivia Jones (52), die 2013 selbst ins Dschungelcamp zog und den zweiten Platz belegte. Möglicherweise könnte auch Chris Tall (30) Daniels Nachfolger werden. Er landete in der Promiflash-Umfrage mit 800 Votes (12 Prozent) auf dem vierten Platz. Die Fans wären offenbar auch begeistert davon, wenn Love Island-Stimme Simon Beeck (42) durch das Dschungelcamp führte. Er landete mit 7,7 Prozent (514 Stimmen) auf Platz fünf.

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, TV-Moderatoren

Ralf Schmitz beim Fernsehpreis 2021

Oliver Pocher, Comedian

